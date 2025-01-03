حالة الطقس اليوم الجمعة 3-1-2025 في محافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن استقرار درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، حيث يسيطر طقس بارد غائم جزئيًا نهارًا، مع تشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، وقد تكون هناك شبورة تصل إلى حد الضباب صباحًا.

حالة الطقس في البحيرة

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن يشهد سكان المحافظة ظروفًا جوية شديدة البرودة، مع طقس بارد غائم جزئيًا نهارًا وليلاً، وتصل ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى متر ونصف المتر، في حين تتراوح سرعة الرياح حوالي 22 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 18 درجة مئوية، في حين تتدنى الصغرى إلى 10 درجات مئوية.