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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان في مهرجان المشي بواحة سيوة

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان في مهرجان المشى بواحة سيوة
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شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في مهرجان المشى من معبد تتويج الإسكندر إلى حمام كليوباترا بواحة سيوة لمسافة ٢ كم، وبمشاركة ٢٠٠  شباب، وذلك خلال اليوم الثانى لزيارة وزير الشباب والرياضة لمطروح، في إطار التأكيد على أهمية الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب. 
 كما شارك الدكتور عمرو حداد، وأشرف محمود رئيس الاتحاد النوعى للثقافة الرياضية، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء وليد منصور رئيس مدينة سيوة، ومحمد بكر نائب رئيس مدينة سيوة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة. 

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان معبد تتويج الإسكندر 


وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح معبد تتويج الإسكندر والتعرف على الرحلة التاريخية والأحداث التى شهدها المعبد، كما تفقدا معرض شباب أغورمى للمنتجات الحرفية واليدوية التى تحمل التراث السيوى، واستمع لشرح حول المنتجات مع تحفيز وتشجيع العارضين على المشاركة المستمرة في المعارض التى تقيمها الوزارة والمحافظة. 

وكان وزير الشباب والرياضة عقب وصوله محافظة مطروح التقي مع أعضاء الهيئة البرلمانية، وتفقد مركز تدريب الكشافة البحرية، والتقي بشباب محافظة مطروح في لقاء حواري بمكتبة مصر العامة، وعقب ذلك افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح وتفقد الأنشطة داخل المركز.

ومن المقرر أن يتضمن أيضاً برنامج الزيارة، المشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة، وحضوره الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الأولمبية بالقوات المسلحة.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان في مهرجان المشى بواحة سيوة

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