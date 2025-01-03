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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تعليمات كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد

كولر
كولر
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وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تحذيرًا إلى اللاعبين من الاعتراض على القرارات التحكيمية في مباراة شباب بلوزداد اليوم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

المدير الفني السويسري طالب اللاعبين بالتحلي بالهدوء والالتزام داخل الملعب وعدم التركيز مع الجمهور الجزائري، ومحاولة حصد النقاط الثلاث وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض. 

وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلي في الجزائر تعليمات واضحة من المدير الفني بضرورة استغلال ضعف الحارس الجزائري وتسديد العديد من الكرات عليه من خارج منطقة الجزاء، حيث تدرب اللاعب في أوقات عديدة على التسديدات القوية، لتكون أهم أسلحة نادي القرن الإفريقي في تلك المباراة.

كما طلب كولر من اللاعبين ضرورة تدارك المباراة الأخيرة في الدوري التي كانت أمام فريق إنبي وانتهت بالتعادل السلبي بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من خسارة تلك النقطة بعدما أهدر كالوشا لاعب إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 88، لذلك شدد السويسري على اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير في هذه المباراة.

كولر الأهلى الرابعة المجموعات أفريقيا