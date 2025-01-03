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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"البوابة نيوز" تكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إيفرتون

اللاعب ايفرتون
اللاعب ايفرتون
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كشف مصدر داخل قطاع الكرة بنادي الأهلي عن تكثيف لجنة التعاقدات بالنادي من إجراءات التفاوض مع نادي بانيك التشيكي، من أجل إنهاء التعاقد مع البرازيلي إيفرتون لاعب الفريق.

وقالت المصادر إن الأهلي يناقش مع النادي التشيكي إمكانية تقسيط قيمة صفقة المهاجم البرازيلي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعرض النادي الأهلي على بانيك التشيكي إمكانية تقسيط قيمة صفقة اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا على دفعتين الفرق بينهما 8 أشهر والنادي ما زال متمسكًا بقراره بعدم التقسيط.

ولا تزال الصفقة محل شك حتى الآن في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين التشيكي والأهلي المصري على طريقة الدفع وقيمة المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب البرازيلي. 

الأهلى بانيك إيفرتون التشيكي الكرة