اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 8 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 5 درجات، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 7 درجات.