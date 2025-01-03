أكرم توفيق يربط انتقاله إلى الدوري القطري بموقف الأهلي

رحب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعرض فريق الشمال القطري، ووافق على فكرة الانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى عرضًا من النادي القطري خلال الأيام الماضية.

وربط أكرم توفيق انتقاله إلى الدوري القطري بموقف النادي الأهلي، لا سيما وأن اللاعب يعطي الأولوية للنادي الأهلي حال رغبته في تجديد عقده وإذا لم يحدث سيقرر اللاعب الانتقال إلى الشمال القطري لخوض تجربة جديدة.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والانتقال المجاني بعد انتهاء الموسم.

ويرغب توفيق في لعب كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر في العام الجاري، في ظل أهمية تلك البطولة للجماهير الحمراء، والزخم الإعلامي والجماهيري الكبير الذي يحيط بها.