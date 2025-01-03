محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء 3 كباري مشاة بمحور الفريق العصار

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ ثلاثة كباري مشاة جديدة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

يأتي ذلك في اطار حرص المحافظة على توفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين، وخاصة طلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية والمستشفيات المتواجدة بالمنطقة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية لأحد الكباري الجاري تنفيذها حيث جرى تخطيط إنشاء ثلاثة كبارى مشاة، وذلك بأماكن التجمعات السكنية في مناطق (المجمع الإسلامى- مجمع المدارس- المرأة المعيلة)، حفاظًا على أرواح المواطنين والطلاب.

ووجه المحافظ خلاله جولته بمتابعة ما استجد من أعمال بدفع الأعمال بالمشروع وتكثيف العمل ليلا ونهارا للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية والمقدرة بستة أشهر، مؤكدا على الالتزام بالمعايير والمقاييس المطلوبة والتنسيق مع إدارة المرور لعدم إعاقة حركة السيارات وتوجيه رئيس الحي بتذليل أي عقبات تعترض سير المشروع.

وأكد المحافظ خلال جولته أن هذا المشروع الضخم إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال توفير ممرات آمنة لعبور المشاة وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتسهيل الحركة المرورية بتقليل عدد المشاة العابرين للطريق بشكل عشوائي، ما يساهم في انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية، حيث يعد هذا المشروع، إضافة نوعية للبنية التحتية بالمنطقة، ويعكس اهتمام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جولة المحافظ

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