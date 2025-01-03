«بحوث الاقتصاد الزراعي» ينظم البرنامج التدريبي «دراسة الجدوى وتقييم المشروعات»

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان: "دراسة الجدوى وتقييم المشروعات" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان "دراسة الجدوى وتقييم المشروعات".

واستهدفت الدورة التدريبية التعريف بمفهوم إدارة المشروع، وعناصر الإدارة، وتعريف المشروعات الصغيرة، وأنواعها، ومكوناتها، وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وعلاقتها بالقرارات الاستثمارية.

وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات المهمة وهي كالتالي:

• أساسيات إدارة المشروع

• كيف تبدأ مشروعك الخاص

• مبادئ دراسة الجدوى

• الدراسة المالية

• دور العمل التطوعي في خدمه المجتمع وتنمية المشروعات

• بعض أسباب نجاح وفشل المشروعات (تجارب عملية من الواقع)

• تدريب عملي للدراسة المالية للمشروعات

بمقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الوحدة البحثية بمحافظة الفيوم التابعة للمعهد مع منظمات المجتمع المدني متمثلة في نقابة الزراعيين بالفيوم، والقطاع الخاص متمثلا في شركةGo Change للتدريب والخدمات الفنية بالمحافظة.

وفى ضوء المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الدورة إلى العديد من الأفكار والمقترحات ومنها:

• زيادة التركيز على دور المشروعات الصغيرة في زيادة دخول الأفراد، وتحسين مستويات المعيشة بصفة خاصة وزيادة الدخل القومي بصفة عامة.

• زيادة الاعتماد على ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب للحد من البطالة وتحسين السلوكيات وتحقيق دخل وبناء أسر جديدة ناجحة في المجتمع.

• زيادة التركيز على دور العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة ودعم المشروعات الصغيرة.

• زيادة الاهتمام بإجراء دراسات الجدوى واحتياجات السوق عند القيام بإعداد المشروعات الصغيرة.

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