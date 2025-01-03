نائب «صحة القاهرة» يتفقد مركزي طب أسرة المعصرة والدويقة ويوجه بمكافأة للمتميزين وجزاءات للمقصرين

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من مراكز طب الأسرة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل الفعال مع المواطنين والفرق الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

تأتي الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بضرورة التواجد الميداني ورصد أي مخالفات ومعالجتها سريعاً، وذلك في إطار خطة الرقابة والحوكمة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ الجولة بتفقد مركز طب الأسرة بالمعصرة، التابع لمنطقة المعصرة الطبية، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والأطفال وتنظيم الأسرة والاستقبال والمبادرات الصحية والعلاج الطبيعي والأسنان والصيدلية، وجميع الخدمات المقدمة، ومراجعة تفادي الملاحظات المشار إليها في زيارة سابقة للمركز، كما راجع الانضباط الإداري، وتبين غياب عدد من العاملين بالمركز، حيث أوصى بإحالتهم للتحقيق، كما لاحظ تزاحم المواطنين على العيادات لعدم تواجد طبيب طب الأسرة، وعلى الفور أوصى باستدعاء طبيب من وحدة صحية مجاورة.

وأضاف أن نائب الوزير تفقد عيادة العلاج الطبيعي وأوصى بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة للاستفادة منها وزيادة التردد على الخدمة ثم استمع نائب الوزير إلى آراء ومقترحات المواطنين المتواجدين بالمركز، وتبين وجود نقص في بعض أصناف الأدوية، فأوصى بتوفير جميع الأدوية من مخزن المديرية والمنطقة الطبية والتأكد من صرف الأدوية اللازمة للمرضى قبل مغادرته.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير وجه بتقديم خدمات المبادرات الصحية لكبار السن بطريقة أسرع وأكثر يسرا، كما أوصى بمتابعة موقف الأجهزة غير المستخدمة في المعمل للاستفادة منها، فيما أوصى بمجازاة أحد العاملين في منفذ صرف الألبان للتقصير في أداء مهام عمله، وبتوقيع جزاء على مدير المركز ومديرة المنطقة الطبية لضعف الإشراف.

ونوه المتحدث الرسمي إلى نائب الوزير، توجه إلى مركز صحة الأسرة بالدويقة الجديدة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وتفقد عيادات طب الأسرة والأطفال وتنظيم الأسرة والمبادرات الصحية وعيادات الأسنان والمعمل وغرفة الملفات، حيث تبين انتظام العمل وتواجد الأطباء وجميع الفريق الطبي، واستمع للمواطنين لاستطلاع مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وقال إن الدكتور عمرو قنديل شدد على أهمية متابعة الأطفال، وتوفير جميع الكواشف بالمعمل، وضرورة تفعيل ملفات طب الأسرة والالتزام بلائحة الخدمات المحدثة والعمل على تنشيط التردد على عيادة الأسنان من خلال توفير جميع المستلزمات وتقديم مختلف الإجراءات التدخلية، بينما أنهى الزيارة بقرار صرف مكافأة تشجيعية لمدير المركز لما وجده من مجهود وتنظيم للعمل.

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