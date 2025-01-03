وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان معسكر “يلا كامب” بواحة سيوة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، حفل سمر يلا كامب بمنطقة حمام كليوباترا بواحة سيوة، وذلك بحضور الدكتور عمرو حداد، وأشرف محمود رئيس الاتحاد النوعى للثقافة الرياضية، والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، واللواء وليد منصور رئيس مدينة سيوة، ومحمد بكر نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الشباب أن برنامج يلا كامب يأتي ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وفي إطار البرنامج التثقيفى والترفيهي مع التعرف على معالم مصر السياحية والتراثية، وتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب المشاركين من محافظات الجمهورية.

وتناول حفل السمر عدد من الأسئلة الثقافية العامة في التاريخ والجغرافيا والمعلومات العامة عن كثير من الأماكن والشخصيات المصرية، وكذلك معلومات عن واحة سيوة واهتمام الدولة بها.

معسكر “يلا كامب” يتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة

معسكر "يلا كامب" تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، ويتضمن المعسكر أنشطة رياضية متنوعة، تشمل التزلج على الرمال «الساند بوردينج»، كرة القدم، ألعاب المضرب، الرماية، اللياقة البدنية، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى زيارة معالم سيوة مثل قلعة شالي، جبل الموتى، جزيرة بريزي، معبد الإسكندر- آمون، عين كليوباترا، وبحيرات الملح.

ويتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي والألعاب الشاطئية كروس فيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، تجديف، كياك، ألعاب المضرب، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية، حفلات سمر، جلسات يوجا.

صبحي: الوزارة حريصة على تنمية قدرات الشباب المصري

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تنمية قدرات الشباب المصري داخل مختلف البرامج التي تنفذها، معرباً عن سعادته بزيارة معسكر "يلا كامب" بسيوة، موضحاً أن معسكر "يلا كامب" يعمل على جمع شباب مصر من مختلف المحافظات في رحلة ترفيهية تعليمية، بالإضافة إلى مساهمته في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، ويُعرفهم بجمال مصر وتنوعها، ويعزز لديهم الشعور بالانتماء للوطن.

وكان وزير الشباب والرياضة عقب وصوله محافظة مطروح التقي مع أعضاء الهيئة البرلمانية، وتفقد مركز تدريب الكشافة البحرية، والتقي بشباب محافظة مطروح في لقاء حواري بمكتبة مصر العامة، وعقب ذلك افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح وتفقد الأنشطة داخل المركز.

ومن المقرر أن يتضمن أيضاً برنامج الزيارة، المشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة، وحضوره الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الأولمبية بالقوات المسلحة.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان معسكر “يلا كامب” بواحة سيوة

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