حركة حماس تدعو فتح والسلطة الفلسطينية للتجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني، والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها تلقت العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة من "الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج" على يد القوات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الهجوم يترافق مع تواطؤ غربي وفشل دولي.

وأشار البيان إلى أن حركة حماس منذ البداية كانت تسعى لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وترسيخ وحدته، وقد قدمت مرونة كبيرة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية في العديد من المحافل، بما في ذلك اتفاقات القاهرة المتتالية، ولقاءات الجزائر، وكذلك روسيا والصين.

وأضاف البيان أن الحركة تجاوبت بشكل إيجابي مع الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم العمل على تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة تكنوقراط، وكذلك تم التعامل بإيجابية مع مبادرة مصر المدعومة من الدول العربية والإسلامية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأوضحت حماس أنها توصلت مع حركة فتح والعديد من القوى والفصائل الفلسطينية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل اللجنة، وتم تسليمها إلى المسؤولين المصريين، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها على الصعيد الوطني.

وختم البيان بتأكيد أن فلسطين، بكل أرضها وقضيتها، تواجه مخاطر حقيقية تسعى إلى شطبها وإلغاء حقوقها، وهو ما يتطلب الوحدة والتماسك من جميع القوى الفلسطينية على كافة المستويات لمواجهة هذه التحديات، والقيام بمقاومة شاملة للتصدي لهذه المخاطر.