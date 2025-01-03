وصول طائرة الإغاثة السعودية الرابعة إلى دمشق

وصلت طائرة الإغاثة السعودية الرابعة، اليوم الجمعة، إلى مطار دمشق الدولي.

وكانت غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة، اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار دمشق الدولي.

الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تهدف إلى تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق في الوقت الراهن.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار مساعيها لتقديم العون خلال الأزمات والمحن التي تواجهها الشعوب في مختلف أنحاء العالم.