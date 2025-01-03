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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول طائرة الإغاثة السعودية الرابعة إلى دمشق

طائرة الإغاثة السعودية
طائرة الإغاثة السعودية
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وصلت طائرة الإغاثة السعودية الرابعة، اليوم الجمعة، إلى مطار دمشق الدولي.

وكانت غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة، اليوم، مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار دمشق الدولي.

الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تهدف إلى تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق في الوقت الراهن.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار مساعيها لتقديم العون خلال الأزمات والمحن التي تواجهها الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

طائرة الإغاثة السعودية الرابعة مطار دمشق الدولي مطار الملك خالد الدولي بالرياض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية