التصريح بدفن سيدة سقطت من علو ببولاق الدكرور

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة ألقت بنفسها من الطابق الرابع بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك عقب مناظرة جثمانها والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها، واستمعت إلى إفادات أهلية المجني عليها وشهود العيان الذين أفادوا أن السبب في تخلصها من حياتها مرورها بأزمة نفسية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلخصت من حياتها قفزا

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بمدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أن السيدة المتوفاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى التخلص من حياتها بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الرابع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.