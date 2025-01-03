أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة، فى البنوك سجل سعر الدولار نحو 50,77 جنيه للشراء، 50,90 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,79 جنيه للشراء، 50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,79 جنيه للشراء، 50,89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,78 جنيه للشراء، 50,88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,80 جنيه للشراء، 50,90 جنيه للبيع.