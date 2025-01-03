كتاب "رسائل وأقدار" للكاتبة سلوى سليمان بمعرض الكتاب 2025

يشارك كتاب "رسائل وأقدار" للكاتبة سلوى سليمان الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.



يضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة كل قصة تناقش قضية مهمة من قضايا المجتمع تناولتها الكاتبة بأسلوب اجتماعي رومانسي منها قضية دور المسنين، دور الأيتام، أطفال الشوارع، العادات والتقاليد الريفية وقضية الهجرة غير الشرعية، ألقت الكاتبة الضوء على هذه القضايا من خلال منظور ونسيج قصصي مشوق يجذب القارئ ومزيج من الأحاسيس والمشاعر والصور الجمالية وعبارات ومعاني نقشت في القلب كالنقش على الحجر.

كما تُسلِط الكاتبة الضوء على تجلي البصيرة كي نكون على استعداد لاستقبال وفهم الرسائل والإشارات الربانية

تقول الكاتبة: رسائل وأقدار هو رحلة في أعماق النفس البشرية وأجمل لحظات تعيشها في حياتك ..حين تكون بطلا" لرواية من نسج خيالك!

فاخلق لنفسك عالما"من الخيال

تهرب به من الواقع !

وأعلم ..أن الأقدار كالسفن تحملنا ولا نعلم بأي مرسي سترسو بنا

فأبحر علي متن سفينة الحياة ،وإجعل مرساك

لدي من ترتاح له روحك!

الأمواج ..كأوتار القلب تعزف نفس النغمات .

الأمواج ..كالأيام موجة تعلو بنا تلمس بها أحلامنا عنان السماء! وموجة .. تهوي بآمالنا في بئر بلا قرار !

وإن ركضت من الأقدار ركضا” ..

،أو اختبأت في جوف بحرا” ،أو تواريت وراء جبلا” فلن تستطيع هربا”!



سلوى سليمان

كاتبة مصرية، حاصلة علي ماچيستير في الصحافة والإعلام، ودبلومة إدارة أعمال، ودبلومة إعداد قادة الجامعة الأمريكية للعلوم.

مدرب دولي معتمد من البورد العالمي .

كتابة سيناريو من ماستر ميديا أكاديمي

عملت في مجال السياحة والطيران لسنوات عديدة .

شغلت منصب نائب مدير عام مجموعة شركات سياحية كبري .. بمصر والشرق الأقصى