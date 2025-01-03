كتاب "تأملات في حكمة الأجداد" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

تستعد دار ليان للنشر والتوزيع لإطلاق كتاب “تأملات في حكمة الأجداد” للكاتبة هدى عبد العزيز، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في نسخته السادسة والخمسين.

عن الكتاب

يسلط الكتاب الضوء على الحكمة التي تركها لنا المصريون القدماء، تلك الكلمات التي لم تكن مجرد تعاليم، بل دروس حياتية سامية تهدف إلى الرقي بالنفس والعلاقات الإنسانية وأسلوب التفكير.

“تأملات في حكمة الأجداد” ليست مجرد قراءة، بل هي رحلة ملهمة تدعو القارئ لفهم أعمق لمعاني الحياة. يأخذنا الكتاب عبر مراحل عدة تقودنا إلى أن نصبح “حكماء”، فنكتسب الاتزان كقاعدة أخلاقية تتيح لنا التفاعل بنزاهة ووعي مع من حولنا.

يؤكد الكتاب أن هذه الحكمة ليست فقط تراثًا قديمًا، بل أداة معاصرة للتعافي من ضغوط الحياة وتعزيز الصحة النفسية، مما يجعلها مرجعًا دائمًا للإلهام للأجيال الحالية والقادمة.

اقتباس من الكتاب

“اعتقد المصري القديم أن النجاح الشخصي يأتي في حالة الاستقرار والاتزان؛ فلا نجاح حقيقي دون أن نسمح لمواهبنا بالتدفق بحرية إلى الآخرين. فعندما ندرك أن مواهبنا ليست ملكًا فرديًا، بل تتناغم مع روح المجتمع، نبدأ في التواصل بيننا. وبالتالي، تصبح مسيرتنا الشخصية جزءًا من الوعي الجماعي الذي يرتقي بوجودنا جميعًا ويبقى أثرها لآلاف السنين.”

عن الكاتبة

هدى عبد العزيز، أستاذة الفنون والحضارة وباحثة متخصصة في علوم المصريات، تحمل درجة الماجستير في طرق التدريس الحديثة من جامعة فلوريدا، وشهادات المعلم الدولي من جامعة أكاسيا بأمريكا. بجانب عملها كاستشارية مناهج تعليمية، تُعرف هدى من خلال برامجها التلفزيونية التي تقدمها على القنوات المصرية، حيث تركز على اللغة المصرية القديمة وحضارتها، في إطار نشر الوعي بالتراث الثقافي المصري.

الفئة المستهدفة

يتوجه الكتاب إلى كل من يبحث عن الحكمة والاتزان النفسي، وإلى كل من يرغب في استلهام دروس الماضي لتجديد رؤيته للحياة واتباع نهج أفضل لتحقيق السعادة والسلام.

رسالة الكتاب

يؤكد الكتاب أن حكمة الأجداد ليست مجرد إرث تاريخي، بل أداة يمكننا من خلالها بناء حياة متزنة، وتطوير رؤيتنا نحو علاقات إنسانية أرقى وصحة نفسية أفضل.

“تأملات في حكمة الأجداد” هو دعوة لكل باحث عن التوازن والسلام الداخلي ليستلهم تعاليم الماضي ويجعل منها نورًا ينير دربه في الحاضر والمستقبل.