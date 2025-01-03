«فن كتابة النص المسرحي» ضمن أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقام بيت ثقافة القنطرة شرق، لقاء بعنوان "فن كتابة النص المسرحي" بمركز الشباب القديم، تحدث خلاله الفنان هيثم عمران، عن أساسيات كتابة النص المسرحي، مع التركيز على العناصر الأساسية كالشخصيات والحوار، موضحا بالتفصيل طرق بناء المشهد.

أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب للأطفال في مجالات الغناء، وتمثيل، وإلقاء الشعر، والإنشاد.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، إدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، أقامت مكتبة القصاصين محاضرة بعنوان "المخاطر المترتبة على اختفاء بعض القيم الإيجابية فى المجتمع"، بمقر الإدارة الزراعية، تناول خلالها كل من هاني لطفي مدير الإدارة الزراعية، د. حسن مصطفى، والشيخ مصطفى البحطيطي، أهمية القيم الإيجابية كالصدق، الأمانة، والإخلاص في العمل، مع توضيح أثر غياب تلك القيم على الفرد والمجتمع.

واستمرارا للاحتفال بالعام الجديد، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، حفلا فنيا بقصر ثقافة الإسماعيلية، أحيته فرقة الفنون الشعبية، وقدمت خلاله فقرات استعراضية مبهرة على نغمات السمسمية، منها الصيادين، بتغني لمين، والبدو، تدريب الفنان عمرو عجمي، تلاها فقرة فنية لفرقة الأطفال تضمنت باقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث منها الجرادل، ويا إسماعيلية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق، أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية عن فرحة استقبال العام الجديد، تدريب أمال عسران، مدير الموقع، بجانب ورشة أخرى بمكتبة أبو صوير، تدريب عبد الرحمن فراج ونفذ بيت ثقافة التل الكبير، ورشة تصميم شجرة الكريسماس، تدريب حسن صبري، وأقام بيت ثقافة الشيخ زايد، ورشة عمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها نفذتها إلهام رمضان، فيما أقيمت ورشة حكي لمناقشة قصص ذات قيم إيجابية، قدمها جميل يوسف، بمكتبة السبع آبار الثقافية.