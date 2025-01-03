مصرع وإصابة 20 شخصًا في تحطم طائرة صغيرة بكاليفورنيا

لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 آخرون في تحطم طائرة صغيرة على سطح مصنع كبير لصناعة الأثاث في مدينة فوليرتون جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، حيث كان يعمل في المكان ما لا يقل عن 200 شخص، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

ولم يتم بعد معرفة هويات الأشخاص الذين لاقوا حتفهم، وما إذا كانوا داخل الطائرة أم على الأرض.

جرى نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بينما تم علاج ثمانية آخرين في مكان الحادث وغادروا المكان، وفقاً للشرطة. وتم تأكيد مقتل شخصين، وفقاً لما ذكرته ويلز.

وتحطمت الطائرة بعد أقل من دقيقتين من إقلاعها من مطار فوليرتون في مقاطعة أورانج، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد نحو 10 كيلومترات عن مدينة ديزني لاند، حسبما أفاد موقع تتبع الرحلات «فلايت أوير».

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأوا في مكافحة الحريق وإخلاء الشركات المجاورة، وفقاً لما ذكرته ويلز.