وزير خارجية فرنسا: ندعم تطلعات السوريين بشأن انتقال سياسي سلمي

وسط تكتم سابق لف تفاصيل سفره إلى سوريا، وصل وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو إلى دمشق اليوم الجمعة، في أول زيارة لوزير خارجية من الاتحاد الأوروبي منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

فيما شدد بارو من العاصمة السورية على دعم بلاده لتطلعات السوريين بشأن انتقال سياسي سلمي.

كما أعرب عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة".

هذا ويتوقع أن يلتقي الضيف الفرنسي مع نظيرته الألمانية أيضا أنالينا بيربوك، قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

كما سيجتمع مع رجال دين مسيحيين، وممثلين عن المجتمع المدني أيضا، وسيتوجه إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت، لزيارة أقبيته الفظيعة.