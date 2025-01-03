تحقيقات موسعة في مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بكرداسة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار حائط أثناء قيامهما بأعمال هدم داخل منزل بمنطقة المعتمدية بكرداسة، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب مناظرته والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب الذي أفاد بأنه أثناء قيامهما بأعمال هدم داخل المنزل انهار عليهم حائط مما تسبب في إصابته ووفاة الآخر.

واستمعت جهات التحقيق وأفاد شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث بأنه أثناء قيام عاملان بأعمال هدم داخل المنزل فوجئا بانهيار المنزل عليهم، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وكلفت لجنة فنية بفحص العقار المهدم ومدى تأثيره على العقارات المجاورة.

انهار عليهما حائط

وكشفت التحقيقات أن الشخصين الذين كانا يقومان بأعمال الهدم انهار عليهما حائط أثناء هدمه مما تسبب في وفاة الأول ويدعى "رمضان ف" وبلغ من العمر 50 عاما، وإصابة "بدوي. ف" ويبلغ من العمر 57 عاما.

البداية بإخطار تلقاه مأمور شرطة كرداسة، من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بجوار الطريق الدائري اسفر عن وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء تنفيذ اثنين من لعمال بأعمال هدم داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية، سقط عليهما جدار.

أسفر عن الحادث مصرع شخص وتم استخراج الجثة من تحت الأنقاض، فيما أصيب الآخر وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.