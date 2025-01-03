ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ويشهد سوق الذهب حركة يومية في الأسعار نتيجة للتغيرات في السوق العالمية وسعر صرف العملات المحلية، وفيما يلي تفاصيل متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون احتساب المصنعية:
عيار 24:
- سعر البيع: 4297 جنيها
- سعر الشراء: 4269 جنيها
عيار 22:
- سعر البيع: 3939 جنيها
- سعر الشراء: 3913 جنيها
عيار 21:
- سعر البيع: 3760 جنيها
- سعر الشراء: 3735 جنيها
عيار 18:
- سعر البيع: 3223 جنيها
- سعر الشراء: 3201 جنيه
عيار 14:
- سعر البيع: 2507 جنيهات
- سعر الشراء: 2490 جنيها
عيار 12:
- سعر البيع: 2149 جنيها
- سعر الشراء: 2134 جنيها
الأونصة الذهبية:
- سعر البيع: 133656 جنيها
- سعر الشراء: 132767 جنيها
الجنيه الذهب:
- سعر البيع: 30080 جنيها
- سعر الشراء: 29880 جنيها
أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي
الأونصة الذهبية تُسجل اليوم 2657.57 دولار، مما يعكس تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.