ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025

الجمعة 03/يناير/2025 - 09:33 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ويشهد سوق الذهب حركة يومية في الأسعار نتيجة للتغيرات في السوق العالمية وسعر صرف العملات المحلية، وفيما يلي تفاصيل متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون احتساب المصنعية:

عيار 24:

سعر البيع: 4297 جنيها

سعر الشراء: 4269 جنيها

عيار 22:

سعر البيع: 3939 جنيها

سعر الشراء: 3913 جنيها

عيار 21:

سعر البيع: 3760 جنيها

سعر الشراء: 3735 جنيها

عيار 18:

سعر البيع: 3223 جنيها

سعر الشراء: 3201 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 2507 جنيهات

سعر الشراء: 2490 جنيها

عيار 12:

سعر البيع: 2149 جنيها

سعر الشراء: 2134 جنيها

الأونصة الذهبية:

سعر البيع: 133656 جنيها

سعر الشراء: 132767 جنيها

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 30080 جنيها

سعر الشراء: 29880 جنيها

أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي

الأونصة الذهبية تُسجل اليوم 2657.57 دولار، مما يعكس تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.