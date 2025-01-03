المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق حظيرة مواشي بالعياط

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول حريق نشب داخل حظيرة مواشي تابعة لمنزل بقرية القاطوري بمحيط مركز العياط، واطلعت على تقرير المعمل الجنائي الذي بين أن الحريق نشب في الحظيرة ولم يسفر عن وقوع إصابات، واستمعت إلى إفادة صاحب الحظيرة وشهود العيان المحيطين بمسرح الحريق، والذين أفادوا بأنهم تفاجئوا بالحريق داخل الحظيرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز العياط، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنزل بقرية القطوري، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وبصحبتها سيارتي إطفاء دفعت بهم إدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الحريق اندلع داخل حظيرة مواشي بجوار نقطة إطفاء مما سهل مهمة رجال الدفاع المدني الذين هرعوا إلى مكان الواقعة.

ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون امتداد نيرانه إلى المجاورات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.