جهات التحقيق: لا إصابات في حريق مخزن كراتين بكرداسة

الجمعة 03/يناير/2025 - 09:03 ص

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحفظ التحقيقات في حريق نشب داخل مخزن كراتين ومخلفات أسفل كوبري الضبعة بمنطقة كرداسة، بعدما تبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، كما أكدت معاينة المعمل الجنائي أنه ليس وراءه شبهة جنائية كما بينت التحقيقات وتحريات المباحث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن به كراتين ومخلفات أسفل كوبري الضبعة بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.