التحقيقات تكشف تفاصيل حريق شقة سكنية بالوراق

كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بالجيزة، حول حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، أنه ليس هناك شبهة جنائية وراء الحريق الذي يرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي، حسبما أكد تقرير المعمل الجنائي، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات مثلما بينت تحريات المباحث حول الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة الوراق.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وتمت عملية السيطرة على الحريق وإخماده.