فلسطين.. قصف من زوارق الاحتلال الحربية قبالة ساحل رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفًا قبالة ساحل مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو لبدة" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب اثنين آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "سلمان" غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهدت فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على "مخيم 2" بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة، علما أنه معتقل سابق.