إعلام إسرائيلي: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون توقفت بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومستوطنات الضفة الغربية، جراء إطلاق صاروخي من اليمن.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، أن هناك نحو 12 حالة إصابة في صفوف المستوطنين خلال هروبهم إلى الملاجئ، جراء القصف الصاروخي من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية أسقطت الصاروخ الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، وسيتحقق من سقوط شظايا في منطقة موديعين بالقدس.

وأمس الخميس، قال إعلام عبري، إن 15 صاروخًا أطلق من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية، وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.