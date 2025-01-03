إعلام إسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش أطلق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مناطق في الوسط بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، أن هناك نحو 12 حالة إصابة في صفوف المستوطنين خلال هروبهم إلى الملاجئ، جراء القصف الصاروخي من اليمن.

وأمس الخميس، قال إعلام عبري، أن 15 صاروخًا أطلق من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية، وأن هناك دوي لصفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وتم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو لبدة" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب اثنين آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "سلمان" غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

كما استشهدت فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على "مخيم 2" بالنصيرات.