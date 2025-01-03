فلسطين.. إصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بشارع الجلاء في مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية جديدة على شقة سكنية في مفترق عبد العال بشارع الجلاء في مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات لم يتم حصر عددهم حتى الآن.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب اثنين آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "سلمان" غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "أبو لبدة" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهدت فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على "مخيم 2" بالنصيرات وسط قطاع غزة.