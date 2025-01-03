"العفو الدولية" تطالب السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مكان وجود الدكتور حسام أبو صفية

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية بالكشف بشكل عاجل عن مكان وجود الدكتور حسام أبو صفية.

وأضافت المنظمة، أنه يجب اعتبار الدكتور حسام أبو صفية ضحية للاختفاء القسري في ظل غياب المعلومات عن مكان وجوده.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 18 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات منذ صباح اليوم الجمعة، فنفذ الاحتلال اقتحاما على مدينة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية. واقتحم جنود الاحتلال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها جراء قصف الاحتـ ـلال على مخيم النصيرات وسط القطاع.