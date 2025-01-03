دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يبحث عن بطاقة ربع النهائي أمام شباب بلوزداد

يخوض في التاسعة مساء اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراته الهامة على ملعب 6 يوليو بالجزائر، أمام فريق شباب بلوزداد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحل المارد الأحمر لقبها، ويسعى بكل قوة إلى مواصلة حصد اللقب الغالي، والانفراد بأرقامه القياسية التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

الأهلي أيضا يمتلك رقمًا قياسيًا، حيث يعتبر نادي القرن الأفريقي هو صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة، ويدخل المارد الأحمر المباراة بمعنويات مرتفعة أفريقيا لا سيما وأنه انتصار في الجولة الماضية على نفس الفريق بالقاهرة بنتيجة 6-1 وهو ما يضعه تحت ضغوط كبيرة، لا سيما وأن الفريق الجزائري سوف يقاتل لتعويض الهزيمة الثقيلة التي مٌني بها على ملعب استاد القاهرة الدولي.

النتيجة التي خسر بها شباب بلوزداد في القاهرة جعلته تحت ضغوط كبيرة مع النادي الأهلي، وقدم الجميع في الفريق الجزائري الاعتذار لجماهيره الكبيرة في بيان رسمي عقب اللقاء على الهزيمة القاسية، وقامت الإدارة بتحفيز الجماهير بضرورة الحضور الغفير في لقاء العودة التي سيُقام اليوم، لذلك فمن المتوقع أن يكون الاستاد ممتلئا عن آخره.

الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 7 نقاط، متصدرًا جدول ترتيب المجموعة بانتصارين وتعادل، ويليه فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي برصيد خمس نقاط، فيما يحل شباب بلوزداد ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل استاد ابيدجان الإيفواري الجدول بنقطة واحدة فقط، ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز من أجل حجز تذكرة التأهل إلى الدور التالي حال إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده النقطي.

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو وعبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ووجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تحذيرًا إلى اللاعبين من الاعتراض على القرارات التحكيمية، وطالبهم بالتحلي بالهدوء والالتزام داخل الملعب وعدم التركيز مع الجمهور الجزائري، ومحاولة حصد النقاط الثلاث وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض.

وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلي في الجزائر تعليمات واضحة من المدير الفني بضرورة استغلال ضعف الحارس الجزائري وتسديد العديد من الكرات عليه من خارج منطقة الجزاء، حيث تدرب اللاعب في أوقات عديدة على التسديدات القوية، لتكون أهم أسلحة نادي القرن الأفريقي في تلك المباراة.

كما طلب كولر من اللاعبين ضرورة تدارك المباراة الأخيرة في الدوري التي كانت أمام فريق إنبي وانتهت بالتعادل السلبي بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من خسارة تلك النقطة بعدما أهدر كالوشا لاعب إنبي ركلة جزاء في الدقيقة 88، لذلك شدد السويسري على اللاعبين بضرورة مصالحة الجماهير في هذه المباراة.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم عودة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي مثل: حسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية وعمر كمال، مع عودة أكثر من لاعب إلى دكة البدلاء مثل أفشة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في تلك المواجهة الصعبة.