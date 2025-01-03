كوريا الجنوبية.. وكالات مكافحة الفساد تدخل مقر الإقامة الرئاسي لتنفيذ أمر توقيف الرئيس يون

قال وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، أن وكالات مكافحة الفساد دخلت إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سول يول لاعتقاله.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار المذكرة لاستجواب الرئيس الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، ورفضه 3 استدعاءات للمثول للاستجواب.

وأمس الخميس، وجه الرئيس الكوري الجنوبي رسالة إلى أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من قرب إقامته الرسمي احتجاجا على التحقيق معه، ليسارع الحزب الديموقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان وقاد عملية العزل باتهام الرئيس المعزول بعدم الاكتفاء بمحاولة إثارة التمرد، بل بتحريض أنصاره على الدخول في صدام.