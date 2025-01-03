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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينية متأثرة بجراحها جراء  قصف الاحتلال الإسرائيلي على "مخيم 2" بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

قال الدفاع المدني بغزة، لم نعد قادرين على تلبية كافة نداءات الاستغاثة بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمباني سكنية في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر يوم الخميس إلى 90 شهيدا، منهم 40 شمال القطاع، و50 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة، علما أنه معتقل سابق.

استشهاد فلسطينية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة