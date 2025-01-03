الحكومة العراقية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين في قطاع غزة

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الخميس، عن إدانة الحكومة العراقية لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في قطاع غزة، ما أوقع أكثر من 60 شهيدا.

وقال العوادي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بحلول العام الجديد، وفي الوقت الذي يتأمل الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أن يعم السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، ومناطق أخرى من القطاع، منذ ليلة أمس ونهار اليوم، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 مواطنا، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالة خطرة، في خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل، وتقويض كل فرص السلام وجهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف "هذا العدوان الغاشم الذي أباد عائلات بأكملها وخلف دمارا مروعا; هو استمرار واضح لانتهاكات كبيرة ومستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وتجاوز واضح لكل القوانين والأعراف وقواعد الاشتباك المسلح، واستخفاف همجي بالإنسانية وحياة العزل الأبرياء، وهم بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية، وإن ما نقلت من صور عن هذا القصف الوحشي يبين حجم الاستهداف العشوائي لهذه القوات المحتلة، وإن الرعب الذي كان على وجوه الأطفال والنساء يندى له جبين الإنسانية".

وتابع "إننا ندعو إلى تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من إبادة مستمرة، وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة".