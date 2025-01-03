كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق في طريقها لتنفيذ مذكرة اعتقال ضد الرئيس يون سوك يول

قالت وكالة أنباء "يونهاب"، أن سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية في طريقها لتنفيذ مذكرة اعتقال ضد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

وأمس الخميس، وجه الرئيس الكوري الجنوبي رسالة إلى أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من قرب إقامته الرسمي احتجاجا على التحقيق معه، ليسارع الحزب الديموقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان وقاد عملية العزل باتهام الرئيس المعزول بعدم الاكتفاء بمحاولة إثارة التمرد، بل بتحريض أنصاره على الدخول في صدام.

وعلى الجانب الأخر، شهدت العاصمة الكورية الجنوبية "سيول"، تظاهرات، حيث شارك فيها مئات المحتجين ضد الرئيس المعزول بقرار البرلمان، يون سوك يول، وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.