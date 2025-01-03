فلسطيني.. 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمباني سكنية في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

في ظل تكثيف الاحتلال الإسرائيلي الغارات على جميع أنحاء قطاع غزة، قال الدفاع المدني بغزة، لم نعد قادرين على تلبية كافة نداءات الاستغاثة بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم، أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة، علما أنه معتقل سابق.

استشهد 16 مواطنا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، فقصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة مشمش في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلين، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة بجروح، ومنزلًا لعائلة الشيخ في منطقة السوارحة بالمخيم ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين.

كما استشهد 9 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا يعود للمواطن أبو عبد الله أبو لبدة في مخيم المغازي.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر يوم الخميس إلى 90 شهيدا، منهم 40 شمال القطاع، و50 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.