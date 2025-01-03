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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم باستدراج طالب وتصويره أثناء ممارسة الشذوذ الجنسي معه وسرقة هاتفه بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالب يفيد بتعرضه للسرقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وأفاد المبلغ أنه تعرف علي عاطل علي صفحة لممارسة الشذوذ مقابل مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه وعند ذهابه داخل شقته بدائرة القسم قام المتهم بتصويره أثناء ممارسة الشذوذ وسرقة هاتفه المحمول، وجرى ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن القبض على عاطل بتصويره في الوراق مديرية امن الجيزة مقابل مبلغ مالى وسرقة هاتفه المحمول ممارسة الشذوذ