وجده برفقة ابنته.. موظف يطعن مدرس داخل شقته بحدائق أكتوبر

نشبت مشاجرة بين موظف ومدرس بعدما عاد الأول مبكرًا مع عمله ليجد الثاني رفقة ابنته داخل شقته في وضع مخل وقام بطعنه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين موظف ومدرس بعدما عاد الأول مبكرا مع عمله ليجد الثاني رفقة ابنته داخل شقته في وضع مخل وقام بطعنه وتعدي المدرس عليه بالضرب، مما تسبب في إصابة الاثنين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.