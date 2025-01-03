افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة طور سيناء

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سوق اليوم الواحد بحي الدبش بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إقبال كبير على السوق من المواطنين

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا من مواطني المدينة، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30%.

وخلال الجولة التفقدية، تم التأكد من توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعًا بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى.

ويأتي هذا السوق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

قريبا افتتاح سوق مشابه بمدينة راس سدر

وتعد هذه المرحلة الثانية من افتتاح الأسواق بالمحافظة، بعد نجاح المرحلة الأولى في مدينة شرم الشيخ التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح. كما سيتم قريبًا افتتاح سوق مشابه بمدينة رأس سدر.

وتعد هذه الأسواق حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية. ويُباع كيلو اللحم الكندوز في السوق بـ380 جنيهًا، واللحم السوداني بـ280 جنيهًا.