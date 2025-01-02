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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق في منزل بقرية الشعراء بدمياط

خلال واقعة حريق قرية
خلال واقعة حريق قرية الشعراء
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نشب حريق ضخم في منزل بقرية الشعراء التابعة لمركز  دمياط  تسبب فى حالة من الذعر حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق في منزل بجوار مسجد سليمان أمام المخبز  قبل كوبري الداورجي.

تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بقوات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران حيث تساقطت اجزاء خرسانية من العقار .

وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق خاصة مع احتمالية وجود عدد من الأهالي في العقار الذى نشب به الحريق .

وقامت قوات الحماية المدنية باخلاء المنطقة المحيطة بموقع الحريق كما تم فصل التيار الكهربي والغاز الطبيعي عن العقار لحين إخلائه وإخراج الموجودين به .

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