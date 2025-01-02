حريق في منزل بقرية الشعراء بدمياط

نشب حريق ضخم في منزل بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط تسبب فى حالة من الذعر حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق في منزل بجوار مسجد سليمان أمام المخبز قبل كوبري الداورجي.

تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بقوات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران حيث تساقطت اجزاء خرسانية من العقار .

وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق خاصة مع احتمالية وجود عدد من الأهالي في العقار الذى نشب به الحريق .

وقامت قوات الحماية المدنية باخلاء المنطقة المحيطة بموقع الحريق كما تم فصل التيار الكهربي والغاز الطبيعي عن العقار لحين إخلائه وإخراج الموجودين به .