مذيعة القاهرة الإخبارية تلقن ضيفا أمريكيا درسا: "لا تسخر من مأساة الأطفال"



لقنت فيروز مكي مذيعة قناة "القاهرة الإخبارية" أحد ضيوفها الأمريكيين درسا قاسيا بعد أن ابتسم كلما دار الحديث عن مأساة الأطفال في قطاع غزة.

وقال ليف لارسن المستشار بالحزب الجمهوري في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "إن الصواريخ المطلقة من غزة ضد إسرائيل هل تم إطلاقها من قواعد عسكرية أم تم إطلاقها من بعض المناطق العامة والتي تعتبر غير قتالية".

لترد المذيعة: " سي إن إن أصدرت تقريرا عن مستشفى كمال عدوان والصحفيون الأمريكيون قالوا إن الأسلحة التي وضعت في الأنفاق لم تكن موجودة في بداية التصوير وسي إن إن قالت إنها قامت بخطأ حين قالت إن حماس قتلوا الأطفال وذبحوهم".

وأضافت: "الأسرى الإسرائيليين لم يموتوا في المستشفيات وأنت تبتسم حين اتحدث عن أطفال غزة ويؤسفني أن أطلب منك ألا تفعل ذلك لأنك بالتأكيد لم تكن لتبتسم في الوقت الذي يموت فيه الأطفال الأمريكيين".

وتابعت: "لا تأمرني بالتوقف أنا هنا أرد على تساؤل قلته وبتقرير من سي إن إن والرئيس الأمريكي خرج وتحدث عن الأطفال الإسرائيليين وتجاهل التقرير الذي أذاعته سي إن إن.

وأوضحت: "الإدارة الأمريكية تنتقي التقارير التي تريد أن تستند إليها وحين أطلب منك عدم الابتسام أعلم أنك تقوم بالسخرية وحين تتحدث عن طفل فلسطيني يباد ويقتل مع والديه ويعيش حياة صعبة أطفالكم لا يمكنهم أن يعيشوا ربعها".

واختتتمت: "ولا أسمح لك أن تبتسم على شاشة القاهرة الإخبارية لأنك على شاشة قناة عربية ومصرية وأنا أقول إنه لا يوجد مصري يقبل أن يشاهد شخص يبتسم خلال الحديث عن أطفالنا لأننا نعيش مأساة حقيقة بسبب العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يقوم بها".