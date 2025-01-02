إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي على حساب أتالانتا

تغلب فريق إنتر ميلان على نظيره أتالانتا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: إنتر ميلان، أتالانتا، ميلان، ويوفنتوس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات عديدة من لاعبي إنتر ميلان وأتالانتا.

إنتر ميلان يقصي أتالانتا من كأس السوبر الإيطالي

وكانت الفرصة الأبرز في شوط المباراة الأول، لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 20، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق لاوتارو مارتينيز، تصدى لها حارس مرمى أتالانتا، لترتد إلى ديماركو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني، دخل الإنتر بقوة وسجل هدفًا مبكرًا عن طريق الهولندي دينزل دومفريس في الدقيقة 49.

وعاد دومفريس مجددًا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61، قبل أن يحرز إيديرسون لاعب أتالانتا هدفًا في الدقيقة 75، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، ليفوز إنتر ميلان بنتيجة 2-0.

بذلك، تأهل إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي على حساب أتالانتا، لينتظر الفائز من مواجهة يوفنتوس وميلان، التي تقام غدًا الجمعة، على أن يقام نهائي البطولة يوم 6 يناير الجاري.