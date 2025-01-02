الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة ومتداولة فى مصر

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أنه لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة ومتداولة بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، حيث أنه يلزم لزراعة أصناف البطاطس وتداولها فى السوق المصرى ان تكون مسجلة فى قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.

وأوضح إبراهيم، أنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرة وغير المنتشرة ولكن فى بعض الدول حديثا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.

وكان انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعى يدعى أنه لاول مره فى تاريخ مصر نجاح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، فى مايخص انها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم هو كلام عارى من الصحة تماما، حيث أنه على النطاق المحلى والعالمى لاتوجد أصناف بطاطس مبالغ فى أسعارها عن الاصناف الاخرى التجارية، ولا توجد مشاكل من اكثار اصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لانتاج مواصفة خاصة فى الدرنة.

وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة .

