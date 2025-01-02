من تريزيجيه إلى حمدي فتحي.. الوكرة القطري يتعاقد مع مدرب جديد

أعلن نادي الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، تعاقده رسميًا مع السويدي بويا أسباجي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

تعاقد الوكرة مع أسباجي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يعاونه في مهمته علي رحمة المري كمدير فني، وذلك بحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر على موقع النادي الإلكتروني.

الوكرة القطري يتعاقد مع أسباجي

ويعتبر أسباجي، المولود في 17 يوليو 1985، صاحب سيرة تدريبية جيدة، حيث سبق له تدريب دالكورد، جيفلي، جوتيوبرج السويديين، بجانب منتخب السويد تحت 21 عامًا، بارنسلي الإنجليزي، الشمال والريان القطريين.

أسباجي

بذلك، يتولى أسباجي تدريب حمدي فتحي في الوكرة، بعدما سبق له قيادة فريق الريان المعار إليه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.

أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع السويدي بويا أسباجي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في بداية الموسم الكروي الحالي.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

بينما انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، قبل أن يتخذ فريق الموج الأزرق قرارًا بإعارته إلى الأهلي لتدعيم صفوف الأخير في كأس العالم للأندية 2025.