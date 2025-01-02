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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإيطالي.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان ضد أتالانتا

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، مع محاولات عديدة من لاعبي إنتر ميلان وأتالانتا.

مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

وكانت الفرصة الأبرز في شوط المباراة الأول، لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 20، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق لاوتارو مارتينيز، تصدى لها حارس مرمى أتالانتا، لترتد إلى ديماركو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس مرة أخرى.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: إنتر ميلان، أتالانتا، ميلان، ويوفنتوس.

يواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وأتالانتا، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين ميلان ويوفنتوس، الذي يقام غدًا الجمعة، في نهائي السوبر الإيطالي، المقرر إقامته يوم 6 يناير 2025.

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