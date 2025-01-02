4 شهداء فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى الأهلي العربي، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة “حبيب” في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، مضيفا أن الاحتلال استهداف أيضا مفترق أبو عيدة في الحي المذكور، وقصف مصنعا للزجاج قرب مدخل مخيم المغازي الشمالي وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي حسن القيشاوي، جراء قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة على مناطق غرب مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة السطر الغربي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 74، منهم 40 شمال القطاع، و32 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانها على عدد من المستشفيات في قطاع غزة.

وأضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من مدارس الإيواء والمنازل في محيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، وهدمت جرافاتها سور المستشفى، كما قصفت بالمدفعية مستشفى العودة في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع.

واندلعت حرائق كبيرة في محيط مستشفيات العودة وكمال عدوان والاندونيسي شمال قطاع غزة، نتيجة القصف المتواصل وإضرام قوات الاحتلال النار في محيط تلك المستشفيات.

ونقلت “وفا” عن محاصرين، والبالغ عددهم 23 بين مرضى وكادر طبي داخل المستشفى الاندونيسي، إنهم يواجهون خطر الموت جوعا مع عدم توفر الماء والطعام داخل المستشفى.

ومن جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت بين منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.