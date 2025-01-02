غداً.. انطلاق سباق الطريق للدراجات لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في بطولة الشارقة الدولي

يخوض منتخبات مصر للدراجات رجال وسيدات وناشئين وناشئات تجارب سباق الفردى العام الخاصة بمسابقات الطريق وينطلق بمدينة السادس من اكتوبر بطريق بادية.

ويقام السابق تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات.

ويشرف على فرق الرجال الكابتن هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد كما يشرف على فرق السيدات كابتن ندي الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات الكابتن أحمد مجدي مديراً فنياً ونشأت عبدالسلام مديراً إدارياً ورامي محمد وأحمد وحيد ومحمد مظهر مدربون للمنتخبات ومحمد حسن فني صيانه.

وينطلق السابق في تمام الساعة الثامنة من صباح غدا الجمعة استعداداً لطواف الشارقة بالإمارات.

من جانبه أكد الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن هذه التجارب تعد اختبار لاختيار أفضل العناصر للفريق الاول للرجال من أجل المشاركة في طواف الشارقة الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة والمقرر موعده في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ من يناير الجاري.

واضاف أيمن علي حسن أن هذا السباق من أقوي السباقات في المنطقة ومتوقع أن يشهد مشاركة ٢٩ فريق محترفة ومنتخبات مختلفة ممايزيد من قوة وصعوبة هذا الطواف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد تلقي تهنئة من الاتحاد العربي للدراجات من سمو الشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بعد نجاح الاتحاد المصري للدراجات في التنظيم الجيد للبطولة العربية لمضمار الدراجات وكذلك كرم الضيفة لكافة الدول التى حرصت على المشاركة بالبطولة التى احتضنتها القاهرة خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٨ ديسمبر الماضي بمضمار الدراجات بستاد القاهرة الدولي.