مسؤول روسي: أوكرانيا تستهدف البنية التحتية المدنية في منطقة كورسك

قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتاين، اليوم الخميس، إن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا استهدف البنية التحتية المدنية في كورسك، مما تسبب في تضرر المرافق في منطقة إيفانوفسكوي.

وأضاف خينشتاين، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أن الضربات الأوكرانية تسببت أيضا في وقوع أضرار في عدة منشآت مدنية وتحطم النوافذ بها، فضلا عن تضرر مبنى مجلس المدينة، وأنه من المقرر أن يحدد الخبراء مستوى الدمار الذي لحق بالمبنى وإمكانية ترميمه.

وأشار القائم بأعمال حاكم كورسك إلى إخلاء مدرسة داخلية من الطلاب جراء الهجمات الأوكرانية الأخيرة، لا سيما وقف العمل في مكتب البريد ومركز التسوق بكورسك، إثر تضررهما أيضا جراء وقوع شظايا من الهجمات الصاروخية الأوكرانية.