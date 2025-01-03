منها«شلالات اللهب وبئر الجحيم».. 8 أماكن غريبة لا يصدقها عقل حول العالم

يمتلئ عالمنا بالكثير من الأسرار المدهشة والمشاهد الغريبة التى لا يصدقها عقل وتعددت الروايات حولها مما يجعلنا نقف أمامها حائرين!.

فى هذا التقرير تعال نتعرف عليها ونحيط بها علما حيث أنها قد يصدقها منا البعض وهناك من لا يصدقها إذ أنها تتضح لنا أنها بمثابة ألغاز كامنة لا نستطيع تفسيرها.

طبقا لموقع "ديلى ستار" البريطانية أشار علماء الطبيعة إلى أغرب تلك المشاهد ووصفوها بأنها محلا للإعجاب والحيرة لكل من يراها وعلى ذلك حددوها كالآتي:

بئر الجحيم " باليمن"

يوصف بكونه حفرة عملاقة بصحراء محافظة المهرة باليمن، إذ يصل عرضها 30 مترا وعمقها يتراوح ما بين 100 و250 مترا عرفت بهذا الاسم نسبة إلى رواية تقول بأنه موطن للشياطين والجن كما يطلق عليه أنه بوابة إلى العالم السفلي وكما يطلق عليه البعض من أهل المحافظة "بئر برهوت".

ومن الروايات التي نسبت إليه أيضًا أنه موطن الجان ولذلك فهو مظلم ومنخفض الأكسجين وأنه يملأ بأبخرة ضارة التي تنطلق منها دلالة على أنه موطن الجن والشياطين. كما يقال أنه موطن للثعابين والأفاعي والحيوانات النافقة.

الغابة الملتوية ببولندا

توصف بكونها “غابة هادئة بغرب بولندا” تحيط بها عشرات الأشجار الملتوية المتطابقة بشكل غريب ولعل ذلك سر تسميتها بـ الملونة.

وعن سبب التوائها نسبت فى ذلك روايات كثيرة تعود إلى القول بأن السبب وراء تسميتها وجود أشجار محاطة بها وقد تساقطت عليها الثلوج مما يساهم فى انحناء جذوعها أو حدوث نوع من سحب جاذبية أفقى غريب الذى عنه نتج هبوط جسم غامض ساهم بحدوث ذلك الالتواء وهناك رواية أخرى تعود سر التوائها إلى أن السبب هو زراعتها بهذا الشكل لاستخدامها فى بناء السفن.

دوائر الجنيه بناميبيا

توصف بأنها مستعمرة ودائرة خرافية صغيرة جدا إذ يحاط بها دوائر غريبة على أرض صحراء وسر وجودها هو انتشار النمل الأبيض الذى بوجدوه يساهم فى إزالة الغطاء النباتى فوق الأرض فيساهم بدوره فى تكوين النباتات الشيطانية التى تساهم بدورها بإزالة الغطاء النباتى . فتتكون عنها الدوائر الغريبة التى تعرف بالجنيه.

باب الجحيم بتركمانستان

مكانه.. “يقع بوسط صحراء تركمانستان المعروفة بكونها شاسعة وفارغه” كما.توصف بكونها محاطة بحفرة مشتعلة بعرض 225 قدما وعمق 100 قدم وعلى ذلك تعرف بكونها عملاقة وسر كونها عملاقه هو أنها شهدت احتراق منذ 40 عاما ولذلك يطلق عليها " بوابة لجحيم " كما يطلق عليها " الباب إلى الجحيم " إذ يعود سبب تلك التسمية كما أرجعها العلماء إلى كونها حقل غاز طبيعى منهار تحته كهف تحت الأرض يحوي غاز الميثان الذي يساهم بدوره فى إشعال النيران.

الحفرة الزرقاء العظيمة

توصف بكونها “ مجرى عملاق يقع بالقرب من بليز "،يصل قدمه إلى 400 قدم وعرضه 1000 قدم ويميز بكونه كهف تغمره المياه كما يعرف بكونه موقع شهير للغطس ولأنه شهير بالغطس فقد نسب إليه الروايات بأنه بعام 2014 غاصت فيه غواصتين لعمل خريطة ثلاثية الأبعاد للداخل اذ اكتشفت الغواصتين وجود ميتين بالقاع ولأهميته صنفته قناة "ديسكفرى" بأنه من أروع 10 أماكن على وجه الأرض.

شلالات اللهب الخالد بالولايات المتحدة

موقعها نيويورك تحديدا بحديقة "ريدج بارك " وتوصف بأنها يوجد بها شلال خلفه تحترق شعلة أبدية إذ يفسر سر وجودها بلهب بتسرب عن غاز الميثان الذى بدوره يساهم فى الإشعال بواسطة ولاعة.

هيكل ريشات بموريتانيا

هيكل يقع بموريتانيا “بقبة عين الصحراء” إذ يوصف بأنه به دائرة مستديرة تطل من أعلى ويعرف الهيكل بأنه عبارة عن بركان خامد قديم يعود تاريخه إلى تأكله على مدى ملايين السنين إذ نتج عنه وجود طبقات من الصخور شكلته وسر تكوينه أرجعه العلماء إلى وجود نيزك ضرب تلك المنطقة فتكون عنها.

كواه أيجن بإندونيسيا

تعرف بكونها "بحيرة جميلة تقع بأعلى جاوة الشرقية بإندونيسيا" وتتميز بمياهها الجذابة والمبردة وبذلك توصف بكونها مزار للسباحة لاحتوائها على نسب عالية من حامض الكبريتيك الذى يجعل منها مياه جذابه ومبرده وعلاجيه ولعل سر تكوينها هو وجود البراكين القريبة منها كما أنها مميزة بلونها الأزرق الجذاب الذى تكون من ألسنة لهيب البراكين القريبة منها.

الغابة الملتوية

هيكل ريشتاب

الحفرة الزرقاء