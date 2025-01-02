استقالة ٤ أعضاء من مجلس نقابة الأطباء على خلفية تأجيل الجمعية العمومية

اعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الاطباء استقالاتهم، عقب قرار إعلان تأجيل الجمعية العمومية غير العادية والتي كان من المقرر عقدها غدا الجمعة الموافق ٣يناير.

شملت الاستقالات دكتور ابراهيم الزيات، د. طارق منصور، د. أحمد السيد، د. أحمد علي، وذلك على خلفية تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، بسبب رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وعلى خلفية إعلان لجنة الصخة بمجلس النواب، حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء في مشروع القانون، أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون، وتلى ذلك الإعلان عن حذف المادة الخاصة بحبس الأطباء.