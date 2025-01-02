الرئيس الإيطالي يقدم تعازيه في ضحايا حادث "نيو أورليانز"

أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، عن حزنه حيال حادث الدهس الذي وقع في مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات وقدم العزاء لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك في رسالة بعثها ماتاريلا إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، بعد سقوط قتلى وجرحى عندما اصطدمت شاحنة صغيرة بحشد في وسط نيو أورليانز، في يوم رأس السنة الجديدة، في هجوم وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "عمل إرهابي"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وكتب ماتاريلا - في رسالته -: "لقد علمت بحزن شديد عن الهجوم الدنيء الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا والجرحى في مدينة نيو أورليانز، يشارك الشعب الإيطالي في الحداد على أولئك الذين فقدوا أحباءهم ويأمل في الشفاء العاجل للجرحى".

وجاء في الرسالة: "في هذه اللحظة المؤلمة للشعب الأمريكي، أهتم بإعادة تأكيد النية الحاسمة للجمهورية الإيطالية لمحاربة أي شكل من أشكال الإرهاب بأقوى طريقة، على أساس قيم الديمقراطية واحترام الحياة البشرية التي كانت دائما مشتركة مع الولايات المتحدة".

وأعرب ماتاريلا، عن "أعمق تعازيه" وتعازي إيطاليا لبايدن في انتظار الترحيب به في روما.

يذكر أن بايدن وقرينته يزوران، مدينة روما الإيطالية من 9 إلى 12 يناير الجاري، للقاء البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والرئيس الإيطالي ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.